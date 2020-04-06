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Зинченко и компания проиграли россиянам в виртуальном поединке

20:19 51 Читати українською
Зинченко и компания проиграли россиянам в виртуальном поединке
Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

В дисциплине CS:GO россияне стреляли лучше украинцев.

Соперники соревновались в культовой видеоигре CS:GO, где сильнее оказалась команда российского форварда Сельты Федора Смолова.

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"Сине-желтых" представляли Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Василий Кравец (Леганес), а также Александр Зубков (Ференцварош), Артем Ярмолицкий (Химик-Арсенал) и Евгений Осадчук (Одесса).

Итоговый счет виртуального поединка 2:0 (16:12, 16:10).

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