Арсенал минимально обыграл Брентфорд и вышел в 1/8 финала Кубка лиги, где сыграет против Вест Хэма. Александр Зинченко вышел во втором тайме, а вот выступающий за Брентфорд Егор Ярмолюк на поле так и не появился.

Ярмолюк признался, за что ему напихал Зинченко

Тем не менее, украинские футболисты обменялись футболками в подтрибунном помещении. Ярмолюк получил гостевую футболку Арсенала с 35-м номером и фамилией Зинченко. Александру же досталась футболка Брентфорда с 33-м номером Ярмолюка.

"Рад встрече", - написал в Instagram 19-летний Егор Ярмолюк, который пока сыграл только 2 матча за первую команду Брентфорда. Полузащитник перебрался в Англию год назад из СК Днепр-1 за 1,5 миллиона евро.