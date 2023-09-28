Зинченко и Ярмолюк обменялись футболками после матча Кубка лиги – украинцы похвастались фото
Украинские футболисты не упустили возможности пообщаться после матча Кубка английской лиги Брентфорд – Арсенал (0:1).
Арсенал минимально обыграл Брентфорд и вышел в 1/8 финала Кубка лиги, где сыграет против Вест Хэма. Александр Зинченко вышел во втором тайме, а вот выступающий за Брентфорд Егор Ярмолюк на поле так и не появился.
Ярмолюк признался, за что ему напихал Зинченко
Тем не менее, украинские футболисты обменялись футболками в подтрибунном помещении. Ярмолюк получил гостевую футболку Арсенала с 35-м номером и фамилией Зинченко. Александру же досталась футболка Брентфорда с 33-м номером Ярмолюка.
"Рад встрече", - написал в Instagram 19-летний Егор Ярмолюк, который пока сыграл только 2 матча за первую команду Брентфорда. Полузащитник перебрался в Англию год назад из СК Днепр-1 за 1,5 миллиона евро.