Александр Зинченко пропускает первый официальный поединок Манчестер Сити в новом сезоне.

Украинец не попал в заявку на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Причиной этого стало повреждение приводящей мышцы, информирует официальный сайт "горожан".

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Александр Зинченко травмировался во время вчерашней тренировки. Пропускают матч также Бернарду Силва из-за повреждения мышцы, Эрик Гарсия выбыл из-за травмы головы и требует наложения швов, а в Жоау Канселу проблемы с ногой.

В прошлом сезоне украинец провел в футболке Манчестер Сити 25 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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