Зинченко и Довбик получили награды по итогам туров в АПЛ и Ла Лиге
Игроки сборной Украины Артем Довбик и Александр Зинченко оказались среди лучших футболистов Ла Лиги и АПЛ соответственно.
Артем Довбик забил три гола в матче Жирона – Севилья (5:1). Форвард сборной Украины возглавил рейтинг бомбардиров Ла Лиги, имея 14 голов и 5 ассистов. Такие заслуги Артема не остались без внимания статистических порталов. WhoScored и Sofa Score включили украинца в символическую сборную 21-го тура чемпионата Испании.
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Довбик получил вторую лучшую оценку среди всех футболистов. Выше оценили только Феррана Торреса из Барселоны, тоже оформившего хет-трик.
В АПЛ такого же признания удостоился вернувшийся после травмы Александр Зинченко, а "канониры" разбили Кристал Пэлас со счетом 5:0. Защитника Арсенала тоже включили в символическую команду 21-го тура Премьер-лиги.
Напомним, Жирона сенсационно лидирует в чемпионате Испании. Арсенал занимает 3-е место в АПЛ.
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