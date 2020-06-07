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Зинченко хотел получить российский паспорт, – агент

06:30 203 Читати українською
Зинченко хотел получить российский паспорт, – агент
Александр Зинченко / УАФ

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что один из лидеров сборной Украины вполне мог выступать за национальную команду России.

"У Саши есть агент – мой друг Анатолий Патук. Однажды он обратился ко мне, сказав, что у одного парня в Донецке не получается. Мне было понятно, что это футболист с хорошим потенциалом.

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Фактически, всеми делами занимался Патук. Он пытался предлагать Зинченко в Спартак, в московское Динамо, в Зенит, Рубин. В итоге, он ни с кем не подписал контракт и я настоял, нашел аргументы для Газизова (генеральный директор Уфы – прим.), чтобы убедить его. Если честно, я готов был разделить с ним финансовую ответственность за компенсацию, которую предстоит выплатить Шахтеру. Но риска не было.

Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое желание было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и поступило приглашение в сборную Украины. И все вопросы отпали", – цитирует Еремина Sport 24 со ссылкой на программу Инсайдеры.

Напомним, после расторжения контракта с Шахтером Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в Уфу. В том же году молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с Манчестер Сити. Трансфер обошелся "горожанам" в 2 млн евро.

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