Зинченко хочет в Бетис, испанцы готовы полностью выкупить украинца

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко близок к тому, чтобы стать полноценным игроком Бетиса.

Как известно, Бетис хотел арендовать Александра Зинченко на сезон 2018/19 с правом выкупа 80% прав за 12 млн евро. "Горожане" ответили отказом.

Лунин может стать игроком Леганеса уже сегодня, – испанский журналист

Потом в переговоры вмешался мадридский Атлетико, который может потерять Филипе Луиса и хочет взять на его место украинца.

Впрочем, Бетис собирается предложить Манчестер Сити полное приобретение Зинченко, сообщает Sky Sports.

Севильский клуб готов выложить за Александра 16 млн евро, что вполне удовлетворяет "горожан". Издание Estadio Deportivo даже сообщает, что украинец согласовал детали личного контракта с Бетисом и просит руководство Сити быть уступчивыми в переговорах. Такую же сумму за Зинченко предлагал и Вулверхэмптон, но тогда сам украинец не захотел менять клуб.

Наставник Бетиса Сетьен прокомментировал вероятность подписания Зинченко

В прошлом сезоне Зинченко принял участие в 16 матчах Манчестер Сити, результативными действиями не отличался. В текущем сезоне он в заявку "горожан" не попадал.