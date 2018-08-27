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Зинченко хочет в Бетис, испанцы готовы полностью выкупить украинца

17:10 273 Читати українською
Зинченко хочет в Бетис, испанцы готовы полностью выкупить украинца
Александр Зинченко / Фото: Sky Sports

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко близок к тому, чтобы стать полноценным игроком Бетиса.

Как известно, Бетис хотел арендовать Александра Зинченко на сезон 2018/19 с правом выкупа 80% прав за 12 млн евро. "Горожане" ответили отказом.

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Потом в переговоры вмешался мадридский Атлетико, который может потерять Филипе Луиса и хочет взять на его место украинца.

Впрочем, Бетис собирается предложить Манчестер Сити полное приобретение Зинченко, сообщает Sky Sports.

Севильский клуб готов выложить за Александра 16 млн евро, что вполне удовлетворяет "горожан". Издание Estadio Deportivo даже сообщает, что украинец согласовал детали личного контракта с Бетисом и просит руководство Сити быть уступчивыми в переговорах. Такую же сумму за Зинченко предлагал и Вулверхэмптон, но тогда сам украинец не захотел менять клуб.

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В прошлом сезоне Зинченко принял участие в 16 матчах Манчестер Сити, результативными действиями не отличался. В текущем сезоне он в заявку "горожан" не попадал.

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