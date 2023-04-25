"Майкл Джордан зарабатывает деньги, ведь именно он решает судьбу матча. Ему дают мяч, когда на него давят. У Арсенала есть Букайо Сака. У этого парня есть особый талант.

Манчестер Сити – Арсенал: Артета оценил значимость Зинченко в битве за чемпионский титул АПЛ

Зинченко и Жезус хотят навредить Сити и показать, какую большую ошибку они совершили, позволив им уйти. Габриэл смотрит на Холанда и думает: "Они взяли этого парня на мою позицию. Он фантастический, но я им покажу".

Зинченко то же самое: "Вы не оценивали меня высоко? Вы думали, что я лишний? Хочу показать вам, что я лучше тех игроков, которые у вас есть." Вы видите с начала сезона, что Зинченко – это тот, кто всегда объединяет команду, потому что он хочет причинить боль Сити", – цитирует Туре Daily Mail.

Напомним, что матч между лондонцами и манчестерцами состоится 26 апреля. Команда Артеты опережает "горожан" в АПЛ на пять очков, но подопечные Гвардиолы имеют две игры в запасе.

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