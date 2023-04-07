Нападающий Арсенала Габриэл Жезус раскрыл детали общения с Александром Зинченко. Оба еще в прошлом сезоне играли за Манчестер Сити.

"Алекс – король шуток. Он все время с кем-то шутит. Однажды он пошутил: "Я выиграл 4 трофея АПЛ. Знаешь, последний отдаю тебе".

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Он говорит: "В прошлом сезоне, когда я вышел против Астон Виллы, мы проигрывали 0:2". Он вышел и, честно говоря, немного сменил игру, потому что атаковал и отдал результативную передачу.

Он просто сказал: "Я подарил тебе один трофей АПЛ, из-за меня у тебя их четыре". Я сказал: "Слушай, ладно, я согласен, но в четырех сезонах АПЛ ты был в стартовом составе только в 20 матчах". Он хочет меня убить", – сказал Жезус в эфире программы Footballers Live.

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