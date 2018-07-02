Зинченко Гвардиола шутил, что был крутым тренером в Барселоне, потому что там играл Месси

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился забавной историей о наставнике команды Хосепе Гвардиоле.

Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко заявил, что его наставник Хосеп Гвардиола ранее считал себя крутым специалистом, так как среди его подопечных был Лионель Месси. Об этом он рассказал Youtube-каналу STAVR.

Зинченко продемонстрировал свою коллекцию футбольной формы

"У нас в столовой висит телевизор, где постоянно работает один и тот же канал – английской Премьер-лиги. Там прокручивали моменты, когда Барселона все выигрывала, и там показывали Гвардиолу. Показывают, как они выиграли 2:0 Манчестер Юнайтед, он стоит и кубок держит над головой. Тогда Пеп сказал: "Вот этот тренер был крутым. А знаете, почему? Потому что у него был футболист, у которого сзади был номер 10 (Лионель Месси. – прим Футбол 24), а сейчас я лузер", – сказал Зинченко.