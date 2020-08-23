Зинченко: Гвардиола даже не зашел в раздевалку после поражения от Лиона

"Почему Сити не удалось пройти Лион? Это чрезмерное желание. Лион хотел больше, чем мы. Это было видно с первых минут. На такой стадии в таких турнирах мастерство присутствует у любой команды. Поэтому на первый план выходит желание.

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Конечно, индивидуальное мастерство отдельного игрока – это одно, но в целом на первый план выходят желание, характер. У Лиона было этого в тот вечер больше, чем у Сити. Почему? Хороший вопрос.

Реакция Гвардиолы и команды после игры? Я сам до сих пор не могу отойти от этого всего. Все, что там происходило... Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Что говорить, если и так все понятно?! Обидно за таких футболистов как Давид Силва и Клаудио Браво, которые провели свою последнюю игру за Сити. Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Но вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол", – сказал Зинченко в эфире Youtube-канала своей жены Влады Седан.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов "горожане" уступили Лиону со счетом 1:3 и вылетели из дальнейшего розыгрыша турнира.

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