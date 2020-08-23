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Зинченко: Гвардиола даже не зашел в раздевалку после поражения от Лиона

06:30 - Читати українською
Зинченко: Гвардиола даже не зашел в раздевалку после поражения от Лиона
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями от поражения в 1/4 финала Лиги чемпионов от Лиона.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Почему Сити не удалось пройти Лион? Это чрезмерное желание. Лион хотел больше, чем мы. Это было видно с первых минут. На такой стадии в таких турнирах мастерство присутствует у любой команды. Поэтому на первый план выходит желание.

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Конечно, индивидуальное мастерство отдельного игрока – это одно, но в целом на первый план выходят желание, характер. У Лиона было этого в тот вечер больше, чем у Сити. Почему? Хороший вопрос.

Реакция Гвардиолы и команды после игры? Я сам до сих пор не могу отойти от этого всего. Все, что там происходило... Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Что говорить, если и так все понятно?! Обидно за таких футболистов как Давид Силва и Клаудио Браво, которые провели свою последнюю игру за Сити. Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Но вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол", – сказал Зинченко в эфире Youtube-канала своей жены Влады Седан.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов "горожане" уступили Лиону со счетом 1:3 и вылетели из дальнейшего розыгрыша турнира.

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