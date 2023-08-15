Полностью готовый Александр Зинченко очень нужен Арсеналу именно сейчас.

Украинский легионер "канониров" должен попасть в состав на дерби против Кристал Пэлас в рамках 2 тура АПЛ, сообщает Evening Standard.

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Из-за рецидива травмы икроножной мышцы Зинченко пропустил почти всю летнюю подготовку Арсенала. Перед первым туром Микель Артета не упоминал Александра в списке травмированных, однако в конце концов не включил его даже в заявку. Вероятно, рулевой лондонцев просто поберег важного игрока в матче против не самого грозного Ноттингем Форест.

Полноценное возвращение Зинченко будет очень кстати для Арсенала. Юррьен Тимбер надолго вылетел из-за травмы колена, Киран Тирни сидит на чемоданах в ожидании трансфера, а для остальных игроков позиция левого защитника не совсем привычна.

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