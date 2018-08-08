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Зинченко еще может перейти в Вулверхэмптон – клуб пытается убедить украинца

12:08 179 Читати українською
Зинченко еще может перейти в Вулверхэмптон – клуб пытается убедить украинца
Александр Зинченко / фото: Telegraf-EPA

Вулверхэмптон пытается подписать полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко. В настоящее время игрок и клуб ведут переговоры.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко сохраняет шансы стать игроком Вулверхэмптона. Новичок АПЛ согласовал трансфер украинца с Манчестер Сити, а теперь пытается убедить самого игрока, сообщает Exspressandstar.

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Напомним, сам Зинченко еще совсем недавно не хотел покидать Манчестер Сити, однако непопадание даже в заявку на матч за Суперкубок Англии против Челси может побудить украинца согласиться на переход.

Вулверхэмптон планирует использовать универсализм Зинченко, который способен закрыть как позицию левого защитника, так и в центре поля. Ранее сообщалось, что трансфер 21-летнего хавбека может обойтись "волкам" в 16 млн фунтов.

Напомним, трансферное окно в Англии закроется 9 августа в 19:00 по киевскому времени.

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Англия Трансферы Главное Трансферы Чемпионата Англии Александр Зинченко Александр Зинченко Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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