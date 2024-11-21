"Футбол 24" анализирует победный матч сборной Украины в Лиге наций над Албанией, который позволил команде Реброва побороться за выход в дивизион А. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Забитый гол в дебюте поединка в Тиране Александр Зинченко, напомним, отметил футболкой с цифрой 1000, что знаменовало количество дней, в течение которых продолжается полномасштабное вторжение РФ в Украину. Фотография с этим красноречивым поступком, к которому присоединились практически все игроки сборной Украины, стала виральной. Фото и видео запостили ряд футбольных иностранных пабликов, среди которых один из крупнейших болельщицких ресурсов Арсенала, цвета которого и защищает Саша.

Но не всем пришелся по душе перформанс "сине-желтых" в балканской столице. В частности, и российским пропагандистам, которые осудили поступок Зинченко – обсуждение дошло даже до депутатов Госдумы. Кроме этого, критические стрелы полетели в сторону Зины от арабских болельщиков "канониров" в сети X, которые хейтят украинского защитника с тех пор, как он запостил у себя в Instagram слова поддержки Израилю. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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