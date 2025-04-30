"Футбол 24" проанализировал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Лондонский Арсенал, несмотря на статус фаворита, не сумел переиграть на родном Эмирейтс французский ПСЖ (0:1) в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов

Канониры провалили старт встречи, и пропустили уже на четвертой минуте, потеряв на линии штрафной Дембеле, который в одно касание после паса Хвичи выцелил в угол ворот Давида Райи. Проснулись "канониры" ориентировочно посреди тайма, даже удалось перевести игру на половину парижан. Но до гола дело так и не дошло.

Пробить Доннарумму удалось уже на старте второй половины. И что примечательно, гол пришел после исполнения фирменного для Арсенала стандарта: на 47 минуте голову Мерино нашел навес от Райса. Взятие ворот пришлось отменить из-за офсайда у испанца. В конце встречи парижане упустили несколько классных возможностей удвоить преимущество, не сумели реализовать выходы к воротам Райи игроки, появившиеся со скамейки запасных – Барколя и Гонсалу Рамуш.

После минимальной победы, банда Луиса Энрике, по версии Opta, является фаворитом на победу нынешней ЛЧ (38%), Арсенал теперь ходит в андердогах – шансы расцениваются всего в 15%. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".