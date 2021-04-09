"Да, я мог представить, что он окажется в клубе уровня Ман Сити. Он очень предан своему делу. Зина – очень серьезный парень, постоянно хочет учиться, становиться лучшим, он многого заслуживает. Саша действительно приложил много усилий, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Это не просто удача. Я очень горжусь им.

"Посоветовал агент Зинченко": воспитанник Шахтера признался, как оказался в России

Он еженедельно расспрашивал меня об Англии. Я был одним из тех, кто учил его английскому, а он никогда не платил мне за мою работу. Напишите, что Зинченко мне должен деньги. Мы с ним договорились, что он заплатит мне, когда уедет. Обычно я беру 2000 долларов в час. Но он мой друг, поэтому для него всего 1000. Я столько потратил времени на него! Передайте ему, это очень важно, ха-ха. Зина рассказывал, что лучше меня в FIFA? Да, он был сильным, так как в то время я часто выходил на поле, а он сидел на скамейке. Поэтому у него было время попрактиковаться, ха-ха. Иногда мы общаемся и сейчас. Переписываемся в Instagram, но не регулярно", – заявил Фримпонг в интервью Sport24.

Добавим, что ганец воспитывался в Арсенале, но так и не смог закрепиться в первой команде лондонцев. В конце концов, хавбек докатился до выступлений за российские середняки и завершения карьеры в 26 лет. Фримпонг не раз становился фигурантом скандалов – дрался с Самиром Насри, показывал средний палец фанатам Спартака и рассказывал о мечте стать порнозвездой.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя