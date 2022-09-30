Бывший чемпион АПЛ в составе Лестера и Манчестер Юнайтед Дэнни Симпсон высказался относительно уверенного старта Арсенала в сезоне.

"Клуб начал кампанию действительно замечательно. Салиба выглядел фантастически. Партей, Джака – посмотрите, где они были и где сейчас. Команда полностью изменилась.

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А еще Жезус (я знал, что он будет фантастическим) и Зинченко. Я говорил с Риядом Марезом. Зинченко находился в его тройке лучших игроков Манчестер Сити. Мы же знаем, какие хорошие футболисты в Сити.

Марез был расстроен, что они потеряли Габриэла, но он понимал почему. Эти два новичка и их ментальность победителей добавили что-то Арсеналу", – цитирует Симпсона TalkSport .

Напомним, универсал сборной Украины надевал футболку "горожан" в течение 6 лет. Летом Александр перебрался в Арсенал, где уже провел 5 матчей и отличился одним ассистом.

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