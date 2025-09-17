В среду, 17 сентября, Ноттингем Форест сыграет с Суонси матч 3-го раунда Кубка английской лиги. "Лесники" объявили свой стартовый состав – в нем есть фамилия украинского левого защитника Александра Зинченко. Для него этот матч станет дебютным за Форест.

Гол Ярмолюка, Астон Вилла забила первый мяч за пять игр сезона – видеообзор матча Кубка английской лиги

В общей сложности главный тренер команды Ангелом Постекоглу выпустит на поле одновременно 8 новых игроков команды. Вместе с Зинченко дебютный матч в стартовом составе сыграют Джон Виктор, Николо Савона, Дуглас Луис, Джеймс Макати, Далейн Баква, Омари Хатчинсон и Игор Жесус.