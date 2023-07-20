Сайт 90min.com опубликовал зарплатную ведомость Арсенала. Согласно ней, украинский универсал Александр Зинченко зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Как оказалось, сразу 7 игроков "канониров" зарабатывают больше.

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Самым высокооплачиваемым игроком Арсенала является летний новичок клуба Кай Хаверц, чей еженедельный оклад составляет 330 тысяч фунтов. Далее по списку находятся Габриэл Жезус (265 тысяч фунтов стерлингов в неделю), Деклан Райс (250 тысяч фунтов в неделю), Томас Партей (200 тысяч фунтов в неделю), Букайо Сака (195 тысяч фунтов в неделю), Уильям Салиба (192 тысячи фунтов в неделю) и Габриэль Мартинелли (180 тысяч фунтов в неделю).

В то же время Зинченко зарабатывает больше, чем Николя Пепе, Бен Уайт, Арон Рэмсдейл, Мартин Эдегор, Жоржиньо, Киран Тирни и ряд других игроков.

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