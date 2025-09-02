"Привет, ребята! Я так рад присоединиться к Ноттингем Форест. Очень взволнован сезоном, который ждет нас впереди. Не могу дождаться, чтобы встретиться со всеми вами. Вперед, Форест!", – отметил украинец в девятисекундном ролике.

Зинченко официально сменил клуб в последние минуты трансферного окна и присоединился к сенсации прошлого сезона

Напомним, что Зинченко согласился на аренду в Ноттингем Форест в последний день трансферного окна. В услугах Александра были заинтересованы Фенербахче и Марсель, но он решил остаться в АПЛ. Ранее сообщалось, что Форест переключился на Зинченко после того, как сорвалась попытка подписать Хави Галана из Атлетико.

Зинченко присоединился к Арсеналу летом 2022 года из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. В первых двух сезонах он был основным левым защитником Микеля Артеты, проведя 33 и 35 матчей соответственно, но со временем постепенно утратил статус незаменимого игрока.