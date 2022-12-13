"Мне было 14 лет, я занимался в академии Шахтера. Я делал трюки для видео и в конце меня спросили: "Какая у тебя мечта?" Я ответил, что играть за Арсенал.

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На следующий день парень сказал, что мы должны переснять это, потому что клуб собирается выгнать меня. Надо просто сказать, что хочу играть в Шахтере, а не в Арсенале. Это было так смешно, нужно найти это видео", – рассказал Зинченко в интервью Sky Sports.

Напомним, Александр находился в Академии Шахтера до 2014 года. Сейчас Зинченко выступает на профессиональном уровне за Арсенал, в котором сыграл 11 матчей в текущем сезоне и отметился результативной передачей.

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