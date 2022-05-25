Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко обещает положить все силы на выход "сине-желтых" на чемпионат мира в Катаре.

"Устал ли я с дороги? Нет. В сборную всегда едешь с улыбкой и боевым настроением. Поэтому уставать мы не имеем права.

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Что касается выхода на замену в Манчестер Сити, то каждый игрок, находящийся на скамье запасных, должен быть готов к этому. У нас и в клубе, и в сборной каждый – большой профессионал. Все мы должны быть готовы.

Этот титул для меня особенный, потому что в такой период, который мы сейчас переживаем, все украинцы, мне было очень трудно быть сконцентрированным в течение этих трех месяцев. Это приятный бонус, но в этот период я ​​не могу долго радоваться чему-то. В моей голове наши украинцы – погибшие и те, кто сейчас в очень непростых условиях.

Хочу заверить всех, что все ребята будут отдавать все для победы не на 100 процентов, а на 200. Поэтому вперед, к победе", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, поединок плей-офф за выход на ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной состоится 1 июня.

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