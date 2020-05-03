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Зинченко: Было бы интересно посмотреть на Ньюкасл с шейхами

11:58 26 Читати українською
Зинченко: Было бы интересно посмотреть на Ньюкасл с шейхами
Александр Зинченко в матче против Ньюкасла / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями относительно появления еще одного "денежного мешка" в чемпионате Англии.

"Есть место в АПЛ для еще одного гранда? Было бы замечательно, хотя этих грандов и так хватает. Борьба за чемпионство и Кубок просто нереальна. Жить и находиться в таком темпе, когда у тебя мысли об игре, а она каждый третий день...

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И когда команды такие, что нужно отдавать всего себя на футбольном поле... Поэтому, когда появляются новости о том, что шейх выкупает Ньюкасл, ты думаешь: "Боже мой, что он сделает с этой командой через три года?". Опять же, это будет интересно.

А относительно возможного назначения Почеттино в Ньюкасле... Много слухов сейчас ходит. Дыма без огня не бывает. Но я отношусь к прессе своеобразно, потому что понимаю, что и как делается, для чего. Я доверяю фактам", – сказал Зинченко в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, консорциум PIF во главе с Амандой Стейвли и инвестициями из Саудовской Аравии вскоре закроет сделку о покупке Ньюкасла у скандального Майка Эшли.

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Теги
Англия футбольные финансы Ньюкасл Ньюкасл АПЛ Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Александр Зинченко Александр Зинченко
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