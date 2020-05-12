Зинченко был близок к переходу в российский Зенит

Бывший селекционер Зенита Дмитрий Баранник рекомендовал питерскому клубу подписать Александра Зинченко в 2014-м.

"В Лужниках периодически играют известные ветераны. Вместе с нами поддерживал форму и Зинченко. Мне предложили взять на просмотр. Увидев его вживую даже на нашем уровне, я понял, что это действительно футболист. Вскоре он уехал в Питер, в Зенит-2. он пробыл там полтора дня, после чего агенты увезли его в Рубин.

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Мы общались с Радимовым, который тогда работал в Зените-2. Он говорил: "Видно, что парень футбольный, но нужно смотреть". Наверное, это типичный ответ любого тренера, которому присылают игрока, и он видит его всего на одной тренировке. Агенты хотели, чтобы мы сразу решили – дают ему контракт или нет. Но в таком клубе, как Зенит, необходимо было пройти несколько ступеней для принятия решений.

Обидно, что потеряли Александра? За всем не успеешь. В той истории были сложности. Но мне было по-человечески приятно, что парень заиграл на таком уровне. Рад, что я тогда увидел в нем футболиста. Мне как специалисту до сих пор приятно, и я продолжаю за ним следить. Оказался бы Зинченко тогда в Зените, возможно, и не было бы в его карьере такого хэппи-энда", – цитирует Баранника championat.

Напомним, после ухода из Шахтера в 2014 году Зина подписал контракт с российской Уфой.

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