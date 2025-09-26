"Приглашение Зинченко – это блестящее решение для нас. Потеря Олы Айны стала огромным ударом, и мы остались бы с серьезным дефицитом фулбеков, если бы нам не позволили привлечь Александра. Я очень рад, что в правило внесли поправку.

Он будет чрезвычайно важным. Уже сейчас видно, что это игрок высокого качества, с опытом выступлений на самом высоком уровне европейского футбола, поэтому прекрасно, что он у нас", – цитирует BBC Постекоглу.

Напомним, что УЕФА разрешило клубам заменять игроков в еврокубковых заявках из-за серьезных травм. Ноттингем Форест воспользовался этим, включив в список Александра Зинченко.

