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Зинченко: Болельщики – просто космос, на Арене Львов играть одно удовольствие

18:26 66 Читати українською
Зинченко: Болельщики – просто космос, на Арене Львов играть одно удовольствие
Зинченко и Цыганков / EFE

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против Люксембурга.

 

"Люксембург – добротная команда, которая играет компактно, у них практически нет зазоров между линиями. У них вырисовывается дисциплина на поле. Думаю, будет непросто раскрыть их оборону. Но они играли несколько дней назад. Они будут точно такими же в физическом плане, как и мы.

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Болельщики – просто космос. Даже комментировать нечего. Еще раз хотел бы поблагодарить всех болельщиков, даже тем, кто не смог приехать и поддерживал нас на расстоянии. Играть на Арене Львов – одно удовольствие", – сказал Зинченко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию (5:0), и сегодня встретится в матче против Люксембурга. Начало игры в 21:45.

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Евро-2020 Украина - Люксембург Украина Украина Александр Зинченко Александр Зинченко
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