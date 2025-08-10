Защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает журналист Серкан Хамзаоглу, левый защитник "канониров" оказался в сфере интересов Фенербахче, который тренирует легендарный Жозе Моуринью.

Спортивный директор стамбульцев Девин Озек уже встречался с коллегой из лондонского клуба Андре Бертой, чтобы обсудить возможный трансфер 28-летнего украинца. По данным источника, позиция Арсенала четкая – если Фенербахче достигнет личной договоренности с Зинченко, оформить сделку не будет сложно.

Лондонцы готовы отпустить защитника примерно за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне Зинченко провел в составе Арсенала 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает украинца в 18 миллионов евро. Контракт Зинченко с клубом действует до 2026 года.

