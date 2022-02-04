Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко решил идти в ногу со временем.

25-летний украинец создал собственную коллекцию NFT и будет ее продавать. Анонс состоялся на сайте Zinchenko NFT .

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Первые 500 фанатов, которые купят токены на предварительной продаже, смогут участвовать в дальнейших розыгрышах. У болельщиков будет возможность выиграть билеты на матч Манчестер Сити – Ливерпуль или даже личную встречу с Александром.

Первая коллекция Зинченко будет изображать разные моменты его карьеры, а каждый NFT будет иметь цифровую подпись игрока.

Заметим, NFT (non-fungible tokens – невзаимозаменяемые токены) – особый тип криптовалют, отличающийся уникальностью цифрового элемента (фото, видео, звуки и т.д.). Если вы стали владельцем NFT, это значит, что такого больше ни у кого нет. С амый дорогой токен в мире был продан за 69 миллионов долларов.

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