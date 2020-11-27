"Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже легче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно – это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, простите за слово, могу запихнуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен определяться по спортивному принципу, на поле.

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Я надеюсь, что наша Ассоциация сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Швейцария ни разу не победила, и она остается, а мы вылетаем в дивизион Б, выиграв 2 матча. Где справедливость?

Футбол – это прежде всего спорт, а в спорте всегда должна быть справедливость. Надеюсь, что решение изменят и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными", – сказал Зинченко в комментарии Футбол NEWS.

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