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Зинченко – о разгроме Шахтера: Приятно обыграть свою бывшую команду с таким счетом

10:40 138 Читати українською
Зинченко – о разгроме Шахтера: Приятно обыграть свою бывшую команду с таким счетом
Александр Зинченко и Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы над Шахтером (6:0) в Лиге чемпионов.

"Всегда приятно обыграть свою бывшую команду с таким счетом, но я буду желать Шахтеру всего наилучшего. Это футбол. Наша линия атаки сыграла хорошо, и реализация была на очень высоком уровне.

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Сыграть против Шахтера – моя мечта с тех пор, когда я ушел из этой команды. Было непросто настроиться на игру, для меня она была особенная. После матча я поддержал ребят, потому что шансы еще есть. Я желаю им успехов.

Какие мои дальнейшие шансы в Манчестер Сити? Пока я буду чувствовать доверие со стороны тренерского штаба, я буду играть здесь. Все зависит от меня, труд всегда оплачивается. Если каждый день упорно работать – успех неизбежен. Посмотрим, что будет в будущем, никогда не знаешь, что будет завтра", – цитирует Зинченко телеканал Футбол 1.

После победы над Шахтером Сити гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Шахтер Шахтер Манчестер Сити - Шахтер Лига чемпионов Александр Зинченко Александр Зинченко
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