Зинченко – о разгроме Шахтера: Приятно обыграть свою бывшую команду с таким счетом

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы над Шахтером (6:0) в Лиге чемпионов.

"Всегда приятно обыграть свою бывшую команду с таким счетом, но я буду желать Шахтеру всего наилучшего. Это футбол. Наша линия атаки сыграла хорошо, и реализация была на очень высоком уровне.

Манчестер Сити – Шахтер – 6:0 – видео голов и обзор матча

Сыграть против Шахтера – моя мечта с тех пор, когда я ушел из этой команды. Было непросто настроиться на игру, для меня она была особенная. После матча я поддержал ребят, потому что шансы еще есть. Я желаю им успехов.

Какие мои дальнейшие шансы в Манчестер Сити? Пока я буду чувствовать доверие со стороны тренерского штаба, я буду играть здесь. Все зависит от меня, труд всегда оплачивается. Если каждый день упорно работать – успех неизбежен. Посмотрим, что будет в будущем, никогда не знаешь, что будет завтра", – цитирует Зинченко телеканал Футбол 1.

После победы над Шахтером Сити гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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