"Всегда приятно побеждать, это для нас было самое важное. Все мы понимали, какое давление на нас лежит, особенно после первого матча. Немножко прохладный душ в первом тайме. Но команда показала характер, невероятную реакцию во втором тайме.

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Большое спасибо партнерам по команде, которые поддержали меня после пропущенного. Понимаю, что ошибся в том эпизоде, неправильно выбрал позицию. Как команда мы вышли во втором тайме и показали, что у нас действительно есть, извиняюсь за французский, яйца. Получили результат – это было самое главное", – поделился Зинченко на стриме на официальном YouTube-канале УАФ.

Заметим, что сборная Украины была разгромлена Румынией в матче 1-го тура (0:3), но реабилитировалась в игре со Словакией, одержав волевую победу (2:1).

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