Зинченко – о матче с Сербией: Почувствовали, что контролируем игру

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу над сборной Сербии (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

"Не хотелось бы комментировать игру соперника. Самое главное – нам удалось добыть важные 3 очка. Думаю, каждый болельщик получил удовольствие, а это самое главное.

Украина – Сербия – видео голов

Мы перестроились под игру соперника во втором тайме, потому что они изменили тактику, нам пришлось немного выдвигаться вперед. У нас здорово получалось перебивать ритм. Когда нужно было, мы контролировали мяч, когда не нужно – мы использовали свободные зоны, и у нас все получилось.

Сложно выделить какой-то гол. В целом контролировали всю игру, не дали ничего создать сопернику. Думаю, первый гол добавил нам уверенности. Мы больше почувствовали, что контролируем игру, дальше уже пошло-поехало", – сказал Зинченко в эфире телеканала Футбол 1.

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