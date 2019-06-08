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Зинченко – о матче с Сербией: Почувствовали, что контролируем игру

00:29 67 Читати українською
Зинченко – о матче с Сербией: Почувствовали, что контролируем игру
Александр Зинченко / УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу над сборной Сербии (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Не хотелось бы комментировать игру соперника. Самое главное – нам удалось добыть важные 3 очка. Думаю, каждый болельщик получил удовольствие, а это самое главное.

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Мы перестроились под игру соперника во втором тайме, потому что они изменили тактику, нам пришлось немного выдвигаться вперед. У нас здорово получалось перебивать ритм. Когда нужно было, мы контролировали мяч, когда не нужно – мы использовали свободные зоны, и у нас все получилось.

Сложно выделить какой-то гол. В целом контролировали всю игру, не дали ничего создать сопернику. Думаю, первый гол добавил нам уверенности. Мы больше почувствовали, что контролируем игру, дальше уже пошло-поехало", – сказал Зинченко в эфире телеканала Футбол 1.

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Украина Украина Евро-2020 Украина - Сербия Сербия Сербия Александр Зинченко Александр Зинченко
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