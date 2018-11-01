Зинченко – о Кубке английской лиги: Каждый хочет получить шанс сыграть, чтобы показать свой максимум

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча против Фулхэма в рамках Кубка английской лиги.

"Конечно, у нас есть много игроков, которые не играли последние несколько недель, и каждый хочет получить шанс сыграть, чтобы показать свой максимум. Мы – Манчестер Сити, поэтому для нас каждый турнир очень важен.

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Конечно, это будет тяжелая игра, поскольку Фулхэм играет очень хорошо. Они организованно действуют в обороне и играть против такой команды не так просто", – цитирует Александра Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

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Напомним, Зинченко в этом сезоне провел за Манчестер Сити 2 матча во всех турнирах. Результативными действиями украинец не блистал.