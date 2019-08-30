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Зинченко – о конкуренции с Анхелинью и Менди: Мы помогаем друг другу

14:32 59 Читати українською
Зинченко – о конкуренции с Анхелинью и Менди: Мы помогаем друг другу
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко оценил старт сезона "горожан" и прокомментировал конкуренцию с Анхелинью и Бенжаменом Мэнди.

"Мы хорошо начали: выиграли Суперкубок Англии и набрали семь очков в трех матчах. Конечно, это не то, чего мы хотели, но у нас все хорошо. Мы проделали хорошую работу.

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Это будет длинный сезон. Все будут терять очки, я в этом уверен. Мы просто должны показывать в каждом матче, кто мы как команда.

Конкуренция с Анхелинью и Бенжаменом Менди? Когда у вас один матч в неделю, у вас есть больше времени для обучения некоторым деталям. Этим мы и занимаемся.

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Все учатся друг у друга. Я уверен, что мы будем помогать друг другу в будущем , – поделился Зинченко в комментарии официальному сайту Манчестер Сити.

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Англия Бенжамен Менди Бенжамен Менди Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Анхелиньо Анхелиньо
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