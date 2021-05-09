"Необязательная желтая карточка. Судья показывает нарушение, а я не вижу, каким образом, рукой или ногой Паредес бросил. Я подумал, что он специально ударил ногой в голову Фодена. Говорю:" Перестань это делать!". Он взял меня за шею, а судья это проигнорировал.

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Я его спрашиваю: "Как человек специально может такое делать ногой?". А он просто дает мне желтую карточку. Полкоманды потом меня пыталось успокоить.

Я уже второй раз получаю такую ​​карточку. Все мы учимся на чужих или своих ошибках, и я даю обещание – больше в этих ссорах не участвую. Я хотел заступиться за партнера, потому что его специально ударили мячом ногой. Вот и все. А за то, как отреагировал, наверное, и получил "желтую", – сказал Зинченко в ефире YouTube-канала Влады Седан.

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ украинца едва не удалили с поля – Зинченко слишком эмоционально реагировал на умышленный фол аргентинского полузащитника соперника Леандро Паредеса. Арбитр откровенно пожалел Александра, "выписав" ему только "горчичник".

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