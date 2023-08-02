После того, как россия разрушила ГЭС в Новой Каховке, я услышал много историй, которые трудно объяснить. Некоторые люди не смогли покинуть свои дома: представьте себе, что здание на 3-4 этажа идет под воду.

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Одна страшная история, которую я слышал, была об одной женщине, которая держала на руках двух маленьких детей, родившихся всего несколько месяцев назад. Она была прямо на крыше с двумя из них и держалась за последнюю, я не знаю… камень. Она пыталась выжить, но, к сожалению, не выжила вместе с детьми.

Когда мои дети вырастут, они будут спрашивать меня: "Папа, когда в нашей стране была война, что ты делал? Как сильно ты помог людям?" Я просто хочу посмотреть в глаза своим детям и сказать: "Ну, мы с твоей мамой пытались изо всех сил". Так вот что я пытаюсь сделать, вот что у меня в уме.

Для меня и для Андрея Шевченко, и для всех нас в Украине эта игра так важна. Помимо денег, которые мы пытаемся собрать для восстановления школы, это также важное послание мощное послание миру о том, что мы все вместе.

Я знаю, что некоторые люди устали от этой войны. Но моя единственная ссылка в том, что мы должны держаться вместе. Потому что если бы не Украина, это могла быть другая страна, верно? Сегодня это Украина, но если мы не остановим здесь и сейчас, следующей может стать любая другая страна", – сказал Зинченко в интервью изданию The Athletic

Напомним, благотворительный поединок состоится 5 августа в Лондоне на клубном стадионе Челси Стэмфорд Бридж. Собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года

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