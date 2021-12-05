"Зинченко – это пример для нас, как и Аке (Натан, – прим.). От них не поступают жалобы. Только тренируются, тренируются и тренируются. Они очень хорошо играют, к ним нет никаких претензий.

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Очевидно, что их старания, когда они не выходят на поле, способствуют их хорошему выступлению, когда они получают шанс", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко сыграл за "горожан" в 7 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Вчерашний поединок с Уотфордом он провел в запасе.

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