"Зимой им интересовался клуб АПЛ": Серебренников пролил свет на переход Соболя в Брюгге

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Серебренников, который сейчас работает футбольным агентом, прокомментировал потенциальный трансфер Эдуарда Соболя в лагерь чемпиона Бельгии.

"Вопрос практически решен, там только нюансы юридического характера. Думаю, что в ближайшие дни все решится. Велика вероятность, что он останется игроком Брюгге.

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Руслан Малиновский – пример. Таким же путем двигается и Эдуард Соболь. Например, зимой уже проявляли интерес из Англии – им интересовался клуб АПЛ.

Брюгге стал чемпионом – Соболь внес большой вклад, хорошо себя зарекомендовал. У него хорошая пресса, болельщики его любят, в клубе довольны. Он сам очень доволен тем, как прошел этот год. Матчи, которые он проводил, например против Реала, только подняли его цену", – сказал Серебренников в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, Соболь, который принадлежит Шахтеру, выступает в составе Брюгге с июля 2019 года и уже успел стать с командой чемпионом Бельгии – в Лиге Жупиле решили не продолжать первенство и зафиксировали итоговые результаты после 29 туров.

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