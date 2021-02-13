Центрбек Бен Дэвис получил травму перед матчем 24-го тура АПЛ против Лестера, сообщает официальный сайт клуба.

Лестер – Ливерпуль: Клопп рискует новичком – онлайн-трансляция матча АПЛ

Зимний новичок "красных", еще не дебютировавший за Ливерпуль, присоединился в лазарете команды к коллегам по амплуа – ван Дейку, Матипу, Гомесу, Фабинью (играл в центре обороны вынужденно), а также Диогу Жоте, Кейта, Ориджи и Келлехеру. Правда, у Дэвиса диагностировали лишь ушиб.

Кроме того, уже во время противостояния с "лисами" повреждение получил Джеймс Милнер. Ветеран вышел в старте мерсисайдцев, но был заменен уже на 17-й минуте. Информации о степени серьезности травмы хавбека пока нет.

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