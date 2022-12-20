Команды низших дивизионов смогут проверить свою готовность к весенней части сезона с серьезными соперниками.

Накануне, 19 декабря, состоялось совещание клубов, участвующих в Зимнем кубке. В настоящее время 12 команд подтвердили участие в турнире, сообщает пресс-служба ПФЛ.

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В частности, за трофей будут соревноваться 8 клубов из Первой и Второй лиг и 4 коллектива из любительского первенства. Пока неизвестно, о каких именно клубах идет речь.

Напомним, главная цель Зимнего кубка – подготовка к весенней части сезона 2022/23. Ориентировочно, товарищеский турнир планируют провести с 4-5 февраля по 12-13 марта 2023 года. Первый этап соревнований предлагают провести по круговой системе в группах по территориальному принципу. Второй этап – стыковые матчи "на вылет". Решение об окончательном формате будет принято совместно со всеми клубами.

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