"Если мы хотим большей демократичности в футболе, придется проводить чемпионаты мира в Африке, где нереально играть летом. Но зимний чемпионат мира в Катаре оправдал себя.

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Конечно, некоторые сборные не смогли нормально подготовиться в плане физике. Впрочем, они, по крайней мере, подошли к ЧМ ментально свежими, что не всегда было на предыдущих Мундиалях.

Помню, как команды приезжали на чемпионат мира психологически опустошенными из-за неудачного периода подготовки», – цитирует Венгера издание L'Equipe.

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