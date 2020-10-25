"Зима близко", – Анчелотти назвал причины поражения Эвертона от Саутгемптона
Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мыслями после матча 6-го тура АПЛ против Саутгемптона (0:2).
"Мы играли не очень хорошо, Саутгемптон был лучшим и заслужил победу. Иногда ты не в лучшей форме. У Эвертона это произошло после очень хорошей серии. Нужно смотреть вперед с тем же настроением и уверенностью.
Первое поражение Эвертона в сезоне в видеообзоре матча против Саутгемптона – 0:2
Красная карточка – это просто смешно. Там не было ничего преднамеренного, точно не было жестокости. Возможно, это была желтая. Возможно, все эти разговоры о Пикфорде и Ришарлисоне повлияли на решение, и если это так, то это неправильно, это нечестно. Мы обжалуем удаление, это точно.
Я сказал игрокам, что зима близко, и нам нужно быть готовыми", – цитирует Анчелотти BBC Sport.
Несмотря на поражение, Эвертон продолжает лидировать в турнирной таблице, уступая Ливерпулю по дополнительным показателям.
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