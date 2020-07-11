toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Зиеш прибыл в расположение Челси

18:32 - Читати українською
Зиеш прибыл в расположение Челси
Хаким Зиеш / ФК Челси

Летний новичок Челси Хаким Зиеш присоединился к лондонской команде и уже приступил к тренировкам на Туманном Альбионе.

Вингер провел первое занятие в Кобхэме, сообщает официальный сайт клуба.

Блестящий гол дня от Шевченко в Кубке Англии – он должен был стать поворотным моментом в карьере

Пресс-служба Челси опубликовала фотографию Зиеша с подписью "Добро пожаловать, Хаким!". О трансфере марокканца "синие" объявили еще в феврале. Переход Зиеша обошелся Челси в 40 млн евро. Он заключил с лондонцами 5-летний контракт.

К слову, в сезоне 2019/20 Хаким Зиеш провел 21 матч за Аякс в Эредивизи, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят

blog_ava
Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду
09:00
6391
Теги
Англия Челси Челси Хаким Хаким Зиеш
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
34
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук