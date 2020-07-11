Зиеш прибыл в расположение Челси

Летний новичок Челси Хаким Зиеш присоединился к лондонской команде и уже приступил к тренировкам на Туманном Альбионе.

Вингер провел первое занятие в Кобхэме, сообщает официальный сайт клуба.

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Пресс-служба Челси опубликовала фотографию Зиеша с подписью "Добро пожаловать, Хаким!". О трансфере марокканца "синие" объявили еще в феврале. Переход Зиеша обошелся Челси в 40 млн евро. Он заключил с лондонцами 5-летний контракт.

К слову, в сезоне 2019/20 Хаким Зиеш провел 21 матч за Аякс в Эредивизи, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач.

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