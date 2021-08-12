Полузащитник Челси Хаким Зиеш был вынужден досрочно завершить матч против Вильярреала.

Марокканец открыл счет на 27-й минуте, но получил неприятную травму перед свистком на перерыв.

Челси – Вильярреал – 1:1 (6:5 по пен.) – видео голов и обзор матча

Зиеш в воздухе столкнулся с защитником Вильярреала Хуаном Фойтом и неудачно приземлился на землю. Хавбек Челси сразу схватился за плечо, ожидая помощи медиков. Те подбежали и дали пострадавшему ингаляционный препарат, который используется для кратковременного снятия острой боли. Зиеш покидал поле уже с бандажом на поврежденной руке.

Напомним, что судьба Суперкубка УЕФА определялась в серии пенальти, и Челси таки оказался сильнее Вильярреала.

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