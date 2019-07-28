Зиеш отказался от перехода в Севилью и назвал причину

Вингер Аякса Хаким Зиеш прокомментировал свой возможный переход в Севилью.

"Чувствую себя в Аяксе как дома и могу принести пользу клубу. Думаю, Севилья находится на одном уровне с Аяксом, поэтому не хочу зря бросать Амстердам.

Зиеш может перейти в Севилью

Правильный клуб еще не сделал предложение, поэтому просто хочу продолжать работу в Аяксе", – передает слова Хакима Зиеша Goal.com.

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Напомним, в прошлом сезоне Зиеш провел за Аякс 49 матчей во всех турнирах, где забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи. Кроме того, вингер добрался с нидерландской командой в полуфинала Лиги чемпионов.