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Зиеш отказался от перехода в Севилью и назвал причину

12:22 144 Читати українською
Зиеш отказался от перехода в Севилью и назвал причину
Хаким Зиеш / Фото УЕФА

Вингер Аякса Хаким Зиеш прокомментировал свой возможный переход в Севилью.

"Чувствую себя в Аяксе как дома и могу принести пользу клубу. Думаю, Севилья находится на одном уровне с Аяксом, поэтому не хочу зря бросать Амстердам.

Зиеш может перейти в Севилью

Правильный клуб еще не сделал предложение, поэтому просто хочу продолжать работу в Аяксе", – передает слова Хакима Зиеша Goal.com.

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Напомним, в прошлом сезоне Зиеш провел за Аякс 49 матчей во всех турнирах, где забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи. Кроме того, вингер добрался с нидерландской командой в полуфинала Лиги чемпионов.

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Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Нидерланды Хаким Зиеш Хаким Зиеш Севилья Севилья Аякс Аякс
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