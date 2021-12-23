Плеймейкер является самым талантливым игроком своей страны, но не примет участие в турнире после ухудшения отношений с тренером Вахидом Халилходжичем.

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Ранее Зиеш вызвал возмущение Халилходжича, отказавшись играть в матче против Ганы. Он заявил, что получил травму, несмотря на то, что медики позволили ему сыграть.

К слову, у бывшего наставника Марокко Эрве Ренара также были проблемы с отношением Зиеша и он даже исключил его из состава на матче Кубка африканских наций 2017 года.

В этом сезоне Хаким сыграл в 10 матчах АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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