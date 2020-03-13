Зиеш надеется, что Челси подпишет еще одну звезду Аякса – игроки поддерживают дружеские отношения

Хавбек Аякса Хаким Зиеш не хочет оставаться одиноким после своего летнего перехода в Челси.

Марокканец надеется убедить "синих" приобрести еще и голкипера Андре Онана, информирует Daily Mail.

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Звездный вингер давно дружит с камерунским вратарем, который также не прочь покинуть Аякс ради АПЛ. Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард недоволен нынешним стражем ворот Кепой Аррисабалагой, поэтому переход Онана выглядит вероятным. На голкипера Аякса также претендует Тоттенхэм, его ориентировочная стоимость – 40-50 млн евро.

Напомним, Онана и Зиеш вместе с Аяксом сенсационно пробились в полуфинал Лиги чемпионов 2018/19. Текущая компания сложилась для амстердамцев значительно хуже – вылет на групповом этапе.

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