Зидана уговаривают не возглавлять ПСЖ – экс-наставник Реала встретился с французскими болельщиками
Бывший наставник Реала Зинедин Зидан посетил свой родной город Марсель, где получил оригинальные призывы от болельщиков.
Зидан принял участие в открытии цифрового медицинского центра в районе Кастеллана в родном Марселе, где тренер встретился с местными болельщиками, сообщает Mundo Deportivo.
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Кроме привычных просьб, сфотографироваться, Зинедина попросили не возглавлять ПСЖ. Легенда сборной Франции не ответил на это, лишь улыбнувшись в ответ. Следует отметить, что Марсель и ПСЖ являются заклятыми врагами.
Напомним, пресса уже долгое время сватает бывшего тренера Реала во французский столичный гранд. Также сообщают, что Зидан больше заинтересован в работе со сборной Франции.
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