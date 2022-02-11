Зидан принял участие в открытии цифрового медицинского центра в районе Кастеллана в родном Марселе, где тренер встретился с местными болельщиками, сообщает Mundo Deportivo.

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Кроме привычных просьб, сфотографироваться, Зинедина попросили не возглавлять ПСЖ. Легенда сборной Франции не ответил на это, лишь улыбнувшись в ответ. Следует отметить, что Марсель и ПСЖ являются заклятыми врагами.

Напомним, пресса уже долгое время сватает бывшего тренера Реала во французский столичный гранд. Также сообщают, что Зидан больше заинтересован в работе со сборной Франции.

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