Зидан заверил, что Варан останется в Реале

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи, согласно которым защитник Рафаэль Варан хочет покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

"Люди могут иметь свою точку зрения и писать что угодно. Варан выступает за Реал уже восемь лет, и все это время он проявлял себя фантастическим образом.

Ювентус нацелился на приобретение Варана, который хочет покинуть Реал

Я вижу, что он счастлив здесь и полностью предан этому клубу. И не вижу ничего из того, о чем писалось в последнее время", – цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Варан может летом перейти в Ювентус или Манчестер Юнайтед. Испанские СМИ отмечали, что француз уже даже рассказал о своем желании сменить команду своим одноклубникам.

Зидан заинтересован в приобретении Кулибали, который может стать заменой Варану

В нынешнем сезоне Варан провел за Реал 24 матча в чемпионате Испании, в которых стал автором 2-х забитых мячей.