toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ЭСПАНЬОЛ

Зидан заверил, что Варан останется в Реале

22:24 2 Читати українською
Зидан заверил, что Варан останется в Реале
Зинедин Зидан / фото из соцсетей

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи, согласно которым защитник Рафаэль Варан хочет покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

"Люди могут иметь свою точку зрения и писать что угодно. Варан выступает за Реал уже восемь лет, и все это время он проявлял себя фантастическим образом.

Ювентус нацелился на приобретение Варана, который хочет покинуть Реал

Я вижу, что он счастлив здесь и полностью предан этому клубу. И не вижу ничего из того, о чем писалось в последнее время", – цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Варан может летом перейти в Ювентус или Манчестер Юнайтед. Испанские СМИ отмечали, что француз уже даже рассказал о своем желании сменить команду своим одноклубникам.

Зидан заинтересован в приобретении Кулибали, который может стать заменой Варану

В нынешнем сезоне Варан провел за Реал 24 матча в чемпионате Испании, в которых стал автором 2-х забитых мячей.

Теги
Рафаэль Варан Рафаэль Варан Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
23
мин
Рома
16:00
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук