Зидан заявил, что его не волнует лидерство Реала в Ла Лиге

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура испанской Примеры над Вальядолидом (1:0).

"Наше лидерство в таблице ничего не меняет. Нам нужно продолжать делать то, что нам хорошо удается. Сезон – длинный и тяжелый.

Гол Начо, который сделал Реал единоличным лидером, в видеообзоре матча против Вальядолида

Что касается Вальядолида, это был тяжелый матч с тяжелым соперником. До встречи с нами они проиграли дома лишь однажды и сейчас выступают очень хорошо. Нам было важно одержать победу", – приводит слова Зидана Marca.

Добавим, что после отчетного матча Реал набрал 46 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе Вальядолида осталось 22 очка, команда занимает шестнадцатое место.

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