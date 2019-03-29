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Зидан заинтересован в приобретении Кулибали, который может стать заменой Варану

09:29 14 Читати українською
Зидан заинтересован в приобретении Кулибали, который может стать заменой Варану
Калиду Кулибали / reuters

Защитник Наполи Калиду Кулибали может продолжить карьеру в Мадриде.

Руководство мадридского Реала определило защитника Калиду Кулибали приоритетным вариантом для замены Рафаэля
Варана, в последнее время активно размышляет над тем, чтобы покинуть Сантьяго Бернабеу, сообщает AS.

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В трансфере заинтересован лично наставник "галактикос" Зинедин Зидан, который уже сообщил о своем желании менеджменту мадридцев.

Главной преградой для перехода может стать ценник на сенегальца, который недавно переподписал контракт с Наполи до 2023 года. По условиям нового контракта его клаусула составляет 150 млн евро и неаполитанцы, очевидно, будут требовать за Кулибали не меньше.

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